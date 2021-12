Arrimadas considera que el caso de la escuela de Canet de Mar "es lo más parecido a un apartheid y a un régimen totalitario"

"Quiero decirle a esos padres y a todas las familias que querrían hacer eso, pero que no se atreven, que aquí van a seguir teniendo su voz y no vamos a bajar la cabeza nunca. No les vamos a dejar solos porque su lucha es nuestra lucha. Porque nacimos como partido para enfrentarnos a los que ellos se están enfrentando", ha sentenciado Arrimadas.