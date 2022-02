Tercera sentencia de la Audiencia de Girona que obliga a indemnizar a un restaurante por el confinamiento

La Audiencia de Girona ha dictado su tercera sentencia que obliga a una aseguradora a indemnizar a un restaurante por el confinamiento por la pandemia, como han hecho otros juzgados de primera instancia del país . Segur Caixa Adelas debe indemnizar a Can Manolo con 13.999 euros en una resolución que va en la línea de otras dos anteriores y que puede abrir camino a negocios no esenciales para reclamar por las pérdidas derivadas de la covid.

La decisión que tomó Manolo también la tomaron con anterioridad otros dos restaurantes. Uno, la pizzería Bella Napoli, cuya indemnización la Audiencia ha fijado este en febrero en 6.000 euros también a pagar por Segur Caixa Adeslas; al otro, cuyo nombre no ha trascendido, la aseguradora Zurich debe compensarle las pérdidas con 18.000 euros.

Una posible ratificación del Alto Tribunal daría una mayor seguridad a los negocios para recurrir a la Justicia en caso de no recibir compensación por parte de las aseguradoras, siempre en función de la póliza contratada y en un plazo de dos años para presentar una reclamación.

La Audiencia de Girona ha valorado en sus diferentes sentencias que las pólizas no excluían la cobertura por "paralización por resolución gubernativa a raíz de una pandemia" o bien que incluían "el riesgo de pérdida de beneficios derivado del cierre del local".

"Nos encontramos con referencias o bien genéricas o bien referidas a modelos que tienen un carácter general y no tiene a disposición el asegurado. Lo que hacía falta, y más en un contrato que debe preservar con cuidado los derechos del asegurado, es la entrega al demandante de tales condiciones generales", resume una de las sentencias.

"Yo no entiendo de papeleo de pólizas de seguro. Yo las hago porque las necesito para tirar el negocio adelante y me obligan a ello, dices a todo que sí para que te lo den, pero a la hora de la verdad no sabemos leer la letra pequeña", reconoce Manolo, a lo que Alcalde agrega: "El problema es la falta de transparencia de las aseguradoras, cuyos contratos tienen una letra pequeña demasiado enrevesada".