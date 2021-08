En auge el negocio de las lavanderías ante el aumento del precio de la luz

"Hay un incremento paulatino de clientes, pero hasta que a la gente no le llegue la factura de la luz no va a ser consciente de este aumento abrupto", argumenta el director ejecutivo. Una subida que él no va a notar de igual forma, ya que no consumen tanta electricidad. "Nosotros calentamos el agua con gas por lo que el consumo eléctrico es muy bajo, en el caso doméstico todo funciona con electricidad y el agua se calienta con la resistencia de la lavadora", sentencia Haboba, que considera que utilizar estos recursos "sale a cuenta".