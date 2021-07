Barcelona instala un monumento de 70.000 euros en un parque infantil sin sombra: "Los niños no pueden jugar en verano"

La boca de un aparcamiento subterráneo y un parque infantil sin niños. Este es el panorama que se encuentra quien pasea por los Jardines de Ca L'Aranyó, en Barcelona, cualquier mañana de verano. Sin embargo, no reparará en que no se trata de la entrada o salida de un parking, sino de un monumento de cerca de 70.000 euros instalado en una zona de juego infantil impracticable por la fuerza del sol.

"Parece una jaula, o incluso una salida de humos", lamenta Toni. Este vecino del barrio del Poblenou ya no lleva a sus hijas Chloe y Stella, de uno y seis años, al parque, situado en una plaza amplia y sin árboles cercanos que puedan cobijar un tobogán que arde al sol. "Ellas tienen piel atópica y es que hace tanto calor que no se puede estar ni sentado; solo podemos venir por la tarde, cuando los rascacielos dan sombra, porque si no es imposible", explica.