El Ayuntamiento de Barcelona ordena el cierre de un bar por una mesa decorativa en la entrada

Su propietario, José Diéguez, colocó la mesa en la marquesina de uno de los ventanales. La ordenanza lo prohíbe por motivo de accesibilidad: "Antes había un barril y en mayo me dijeron que no podía estar ahí porque sobresalía de la fachada. Lo quité y compré la mesa que no sobresalía pero también la prohibieron. La quité el mismo día porque no quería problemas", explica.