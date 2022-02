Barcelona declarará sus locales más emblemáticos patrimonio inmaterial para evitar su desaparición

Jordi cree que "toda ayuda es buena", pero insuficiente si no se ataja "el verdadero problema": los alquileres. "El alquiler va subiendo y el nuestro no es un alquiler barato; hay negocio, pero con alquileres así, cuesta, y si no van a regularlo, nosotros perduraremos, pero aquí, en Urquinaona, no lo sé".