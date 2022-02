Aznar defiende que el PP forme "el gobierno más razonable" que considere en Castilla y León

"No hay autogobierno para Cataluña posible sin España, no hay Europa posible sin España, no es posible ni será posible la independencia en Cataluña y además no es deseable", ha afirmado. El expresidente del Gobierno ha defendido que a la política catalana le ha ido bien cuando se ha movido en lo posible, pero mal "cuando Cataluña se ha movido en el terreno de lo imposible e irrealizable".