Badalona se compromete a colocar la estatua de Camarón olvidada en un almacén de Girona

Por ello, la administración ha retomado las conversaciones con la escultora Susana Ruiz, autora de la obra. Unas conversaciones iniciadas por gobiernos anteriores y que Guijarro ha valorado de "informales", ya que no se inició ningún trámite ni procedimiento oficial. "Ha habido más intenciones que realidades", ha lamentado el edil en declaraciones a Mediaset.

No obstante, el consistorio planea "hablar con los vecinos y con la comunidad del flamenco en Badalona para ubicarla en un lugar de prestigio y reconocimiento".

Cinco años después, nadie ha pagado a Ruiz todavía por la escultura, hecha en barro para acabarla en bronce, a tamaño real del artista . "El Ayuntamiento de Badalona me pidió que empezara con el proyecto, luego lo paralizó por temas políticos y ahora parece que se ha vuelto a interesar. Madrid también se interesó y se desinteresó después", ha lamentado Ruiz.

"He invertido mucho tiempo y dinero en el proyecto, y me gustaría que estuviera en Badalona, donde dio su último suspiro, y en Madrid", ha declarado la artista también a micrófonos de Mediaset, ya que "el flamenco es universal". Asimismo, la experiencia le ha hecho desconfiar de "los políticos que no abordan el proyecto desde un punto de vista cultural".