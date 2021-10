Badalona 'ingobernable': el socialista Guijarro será su cuarto alcalde en tres años y medio

Tres líderes de tres partidos diferentes han tomado el despacho de alcalde de Badalona en tres años y medio; el cuarto está al caer. Los diferentes terremotos políticos generados en torno al máximo cargo municipal han demostrado lo complejo que es mantener, por un motivo u otro, la vara de la ciudad, ahora arrebatada a Xavier García Albiol: Rubén Guijarro tomará posesión el 8 de noviembre si no hay sorpresas.

No obstante, Sabater reiteró públicamente su compromiso con la pretendida República catalana tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y el PSC le retiró su confianza al considerar que no había cumplido su promesa de neutralidad frente al 'procés', condición acordada en su investidura. De esta forma, no aunó el apoyo necesario para aprobar los Presupuestos de 2018 y la oposición aprobó la moción de censura de Pastor el 20 de junio de 2018.