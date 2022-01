Las bajas laborales por coronavirus en Cataluña se duplican en la última semana

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckle, ha alertado del momento álgido de bajas por covid: “Son pacientes positivos o contactos no vacunados quienes la requieren, no pacientes asintomáticos”. Los positivos se quejan del “largo período” hasta conseguir finamente la baja. De hechos, en algunos casos no les ha llegado tras pasar una semana.