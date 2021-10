La anilla de Barcelona registra un 2,5% más de tráfico que antes de la pandemia: "El coche asume el viajero del transporte público"

Atrás quedan las imágenes de grandes vías desiertas que poco a poco reciben más presión: "La variable más significativo no es de tráfico sino de movilidad. En estos momentos hay un 25% menos de desplazamientos en transporte público que antes de la pandemia. El vehículo privado está asumiendo estos viajeros ", añade Lamiel.

"Hace dos años que no cojo el tren. Hay mucha gente y aún tengo miedo al virus", explica Ángeles, de 66 años que no usa este medio de transporte desde que empezó la pandemia. Otros usuarios, que sí lo usan, lo critican: "No podemos mantener distancias de seguridad en Rodalies, vamos como latas de sardinas", explica Francesc, un estudiante que se desplaza en este medio de transporte a la universidad.