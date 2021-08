Bartomeu se defiende de las críticas y acusa de “inacción” a Laporta ante las crisis económica del Barça

En una carta dividida en 10 puntos , el ex presidente atiza a Laporta y lo acusa de “inacción” ante la grave crisis económica que está viviendo el conjunto culé. Bartomeu ha señalado al actual presidente por no haber aplicado medidas económicas para revertir la situación.

"Como consecuencia directa de nuestro cese, no pudimos aplicar las medidas económicas y financieras previstas contra los 375 millones de euros de reducción de ingresos por el impacto del Covid. Medidas que hubiera tenido que aplicar tu nueva junta ", comenta “sorprendido” Bartomeu, que responsabiliza a su sucesor de las pérdidas de 487 millones de euros anunciadas.

Sobre los litigios entre Neymar y el club, el ex presidente señala a Laporta por haber llegado a un acuerdo judicial con el jugador: “Sorprende la decisión de perdonar 16,5 millones de euros al ex jugador Neymar en el marco de un litigio donde las expectativas a favor del Barcelona eran bastante claras y el auditor no obligaba, en ningún caso, a aprovisionar ninguna cantidad. ¿Por qué se tomó esa decisión contraria a los intereses del club?”.