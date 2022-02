Las enfermeras del Hospital Clínic de Barcelona disfrazan de pitufo a 16 bebés por Carnaval

Es la cuarta vez que las enfermeras del servicio celebran estas fechas para romper la monotonía del día a día de los padres y humanizar su estancia . "Para que no se pierdan esta fiesta a pesar de estar en un hospital", según fuentes del centro.

"No me lo esperaba, he llegado y mi hijo y los otros 15 bebés iban vestidos de pitufos. ¡Me ha gustado mucho verlo así!", explica una sorprendida Estefanía, madre de Jan, que agrega: "Estoy muy contenta de cómo lo cuidan".