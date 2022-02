Borràs reta a la JEC y propone paralizar el Parlament para no retirar el escaño de Juvillà

"He pedido a que se elabore un dictamen sobre esto en la comisión del estatuto del diputado. Que se reúna y que los órganos parlamentarios pospongan las sesiones convocadas hasta que esta comisión no haga un dictamen sobre este diputado", en palabras de la propia presidenta de la Mesa.

Mientras tanto, el portavoz de Vox Joan Garriga ha anunciado que interpondrán una querella contra los miembros de la Mesa si no cumplen la resolución de la Junta Electoral Central de retirar el escaño. Ha dicho que será "el viernes, cuando acabe el plazo de cinco días para cumplir la decisión de la JEC, y si no el lunes, cuando abran el registro".

Desde el Govern , la portavoz Patrícia Plaja ha manifestado este martes su apoyo al secretario tercero de la Mesa y ha acusado a la Junta Electoral de ser "absolutamente arbitraria". "La decisión de la JEC es absolutamente arbitraria y con fundamentación ideológica, no jurídica". Sobre la parálisis del Parlament, ha apuntado que el Ejecutivo es "respetuoso" con las decisiones de la cámara.

Una situación que ha cogido a Juvillà en una "situación de salud complicada" por la que no puede mantener su actividad política habitual. La CUP ha asegurado que esto no quiere decir que el todavía diputado renuncie a su escaño, y el diputado ha manifestado la voluntad de "mantener su condición de diputado en defensa de la soberanía del Parlament", pero este martes no podrá asistir a la reunión habitual de la Mesa.