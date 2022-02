Borràs señala a ERC y la CUP por la pérdida del escaño de Juvillà: "No puedo hacerlo sola"

Laura Borràs ha responsabilizado a ERC y la CUP de la retirada del escaño de Pau Juvillà por orden de la Junta Electoral Central (JEC) . La presidenta del Parlament ha lamentado que sus socios no aceptaran su propuesta de defensa del acta del ahora exdiputado anticapitalista, cosa que ha derivado en su inhabilitación final: "No puedo hacerlo sola".

Borràs se ha defendido en declaraciones a RAC1 este 7 de febrero de los reproches de los cupaires y del desconcierto de los republicanos al asegurar que propuso una defensa "colectiva" que descartaron: "Siempre he dicho que no permitiré injerencias externas, pero no puedo hacerlo sola, y tirar adelante sola hubiese sido un sacrificio estéril".