Borràs reprende al diputado de Vox Antonio Gallego por llamar "hijo de puta" a Aragonès en el Parlament

En un intento por justificar el gesto de Gallego, Garriga ha tomado la palabra ha criticado que Aragonès haya insultado a su grupo al asegurar que es "como un grupo nazi". Borràs le ha reprendido, a lo que Gallego ha pedido la palabra para "pedir disculpas por el insulto" no sin justificarse de forma airada.

"Usted es la primera que ha de entender que no es normal que el presidente de la Generalitat de Cataluña, en cada sesión de control, nos acuse de nazis", ha criticado el diputado antes de ser interrumpido por Borràs: "No tiene la palabra, le he dicho que pidiera disculpas, lo ha hecho, ya está".