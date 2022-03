Buscan a un águila perdida utilizada para la cetrería que sobrevuela Barcelona

El martes 1 de marzo una peculiar ave apareció en la repisa de la ventana de un edificio del barrio del Raval , en Barcelona. No era ni una paloma, ni un gorrión, ni una cotorra, tan habituales en la ciudad, sino un águila de Harris , normalmente utilizada en el ámbito de la cetrería . Al día siguiente, el pájaro volvió al mismo lugar. Lo mismo sucedió el jueves.

Según indican, dar con él es clave, ya que normalmente los titulares de los animales les alertan cuando desaparecen o se pierden. Además, están acostumbrados a hacer un trabajo específico y, cuando pueden llevarlo a cabo con ellos, es más fácil. "Tienen confianza en su amo y es más sencillo", afirman. Sin embargo, lamentan que todavía no han podido contactar con el propietario y tampoco él se ha puesto en contacto con ellos. Los agentes creen que pertenece a un cetrero con licencia y se le debe haber escapado.

Según los Agentes Rurales, se trata de un animal carnívoro , que come pequeños mamíferos. En la ciudad se puede alimentar de palomas y ratas, incluso conejos. También puede comer insectos. Para capturarlo, se le puede poner al alcance alguna presa, generalmente muerta, pero lo mejor, indican los agentes, "es reproducir el hábito que tenía para trabajar con su amo".

Desde el cuerpo explican que en general este tipo de aves proceden de América Latina, de México y del sur de Estados Unidos . En el ámbito de la cetrería, el precio de cada ejemplar oscila entre los 300 y 400 euros . No es una especie invasora. El hecho de que haya acudido a la misma ventana durante varios días consecutivos, demuestra un comportamiento sedentario. " No es peligrosa , en absoluto", añaden.

¿Qué hacer si alguien la ve? Llamar al 112 para que avisen a los Agentes Rurales. Además, recomiendan no cogerla ni tocarla. No es peligrosa y, por lo tanto, aconsejan no ponerse nervioso.