Un camionero que ayudó a la víctima de la violación en Igualada: "Temblaba de frío y no respondía"

Joaquín Piqué estaba esperando en su camión en el polígono industrial Les Comes cuando un colega transportista le pidió una manta : acababa de encontrar a la víctima de la violación cometida en Igualada la madrugada del 1 de noviembre. Eran las 6:30 h, se encontraba semidesnuda, ensangrentada y necesitaba atención sanitaria urgente, por lo que llamaron inmediatamente a los servicios de emergencias.

"Me llevé la chaqueta y una camisa. Al llegar, le tapamos la parte inferior del cuerpo", relata Joaquín, que no ha vuelto a ver al camionero que le pidió ayuda tras encontrar a la menor, de 16 años. "Por más que le preguntábamos a quién podíamos avisar, ella no respondía. Estaba temblando de frío", agrega el transportista, que evitó moverla del sitio.