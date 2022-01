Caos en colegios catalanes con sustitutos que no llegan y un 6,5 % de alumnos confinados

93.826 escolares están confinados en la comunidada pesar de la flexibilización de los protocolos ; la mayoría están contagiados (88.569 en los últimos diez días) y el resto no están inmunizados y forman parte de un grupo con cinco o más positivos. Hay 158 grupos confinados (el doble que el martes), 7.409 docentes aislados y seis centros cerrados.

"La primera semana ha sido horrible, sobre todo a nivel de profesorado, con muchas bajas y muchas sin poderse cubrir", resume Sandra Martí, directora de la Escola Baldiri i Reixac de Barcelona, sensación que extiende a la mayoría de centros del barrio de Gràcia. El Departament de Educació ha nombrado sustitutos cada día hasta superar los 6.000 en total, pero muchos de los profesores destinados a estos colegios "no llegaban a venir".

"El mecanismo va engrasándose poco a poco", valora la directora, a lo que el secretario general del sindicato, Xavier Massó, agrega: "No se trata de si la maquinaria funciona o no cuando falta gasolina, hay muchas bajas que no se están cubriendo".