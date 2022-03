El Cap Roig recupera el cartel internacional con Christina Aguilera y Sebastián Yatra

La artista del pop americana, Christina Aguilera, pisará el escenario del Cap Roig el 23 de julio para presentar su último trabajo, ‘La Fuerza’, tras 18 años sin visitar España. Rigoberta Bandini será la encargada de cerrar el festival el 15 de agosto, con temas como 'In Spain we call it soledad' o la exitosa 'Ay, mamá'.