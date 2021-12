La protesta de la asociación Hablemos Español en Barcelona: "Hay un modelo monolingüe en catalán"

“ Es una imposición, no una inmersión . Los alumnos tienen que pasar por el aro y estudiar catalán”, expresa una activista. Entre las personas que han pasado por la carpa esta mañana, la mayoría de ellos comparten que en el sistema educativo no se cumple el 25% de castellano en las aulas.

El revuelo causado por la ratificación del Tribunal Supremo ha dividido a la población. Un problema que no tiene que ver con porcentajes: “La libertad no es un porcentaje, es un derecho de las personas ”, añade otro activista.

En el caso de Maria Jose, profesora de lengua española en un colegio de Barcelona, considera que actualmente no se cumple el 25% y en los pasillos “se controla que se hable en catalán” .

La asociación está recogiendo peticiones de familias que quieren incrementar la enseñanza del castellano en los centros educativos catalanes. En rueda de prensa tras una reunión del partido con entidades contrarias a la inmersión lingüística, la líder del partido naranja, Inés Arrimadas , ha mostrado su apoyo: “No están solas estas familias, que se atrevan a no renunciar a su derecho”.

También ha afirmado que "aún tiene muchas consecuencias alzar la voz y no silenciarse", pero considera que se ha dado un revulsivo con un aumento de las familias que piden más castellano en las aulas. "Nosotros lo hemos notado, y quiero decirles a esas familias que no están solas, que tienen muchas entidades constitucionalistas y un apoyo político evidente para que se atrevan a no renunciar a sus derechos", y a luchar contra lo que ha tachado de régimen separatista.