Dos carteristas cazadas cometiendo un robo en el centro de Barcelona

Las imágenes han sido grabadas por la propia brigada que muestran cómo el carterista llama al teléfono de emergencias, se presenta como ladrón y les pide ayuda. "¿Mossos d'Esquadra? Soy un ladrón, un carterista del metro de Barcelona, quería coger el metro para volver a mi casa, sin robar a nadie, pero un grupo de gente de la Patrulla Ciudadana no me deja bajar al andén… ¿podrían venir donde estoy y ayudarme?". En la conversación también les explica que "soy carterista pero no estaba robando". La llamada es infructuosa porque le cuelgan el teléfono.