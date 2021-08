Cataluña volverá al cole con 21 centros públicos más y el compromiso de quitar la mascarilla "en cuanto se pueda"

Aunque no han concretado las medidas de protección frente a la covid que los alumnos deberán seguir en el nuevo curso, han agregado que las darán a conocer la semana que viene, cuando remitan a los centros las instrucciones de organización para contener la pandemia. Aun así, han avanzado que no serán cambios mayores: "Lo único que haremos es adaptar algunos aspectos concretos que no harán variar de forma significativa la organización".