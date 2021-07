Cataluña pide a los contactos asintomáticos de los positivos que se autoconfinen y no acudan al médico

El colapso de los Centros de Atención Primaria en Cataluña ha llevado al Departament de Salut a tener que priorizar la asistencia para hacer frente a la enorme carga de trabajo que tienen a diario. Desde la consellería han pedido que todas las personas asintomáticas, no vacunadas, que hayan estado en contacto con un positivo de covid-19 se autoconfinen durante 10 días y eviten ir a un centro médico.

"Si no te encuentras mal, quédate en casa. La atención primaria está rozando el colapso , hay una altísima dificultad para gestionar flujos", ha advertido este jueves en rueda de prensa Gemma Craywinckel, directora del Servei Català de la Salut (CatSalut).

El objetivo es descongestionar los ambulatorios catalanes, fuertemente golpeados en esta quinta ola . Con esta metodología se pretende diferenciar entre personas que requieren asistencia sanitaria y quienes no. De hecho, desde Salut, recuerdan que aquellas personas que sí se encuentren mal y tengan síntomas acudan a su médico de cabecera para que se les pueda hacer un test.

En cambio, a los contactos estrechos sin síntomas no se les hará ni una PCR ni un test de antígenos , ya que, según Salut, ahora la prioridad es cortar la transmisión comunitaria. "El incremento del número de contagios tiene un fuerte impacto en la atención primaria. Hay transmisión comunitaria y hay que cortarla. No es tan importante contar el número de casos positivos sino cortar la transmisión y mantener el funcionamiento del sistema", ha señalado Carmen Cabezas, secretaria de Salut Pública .

Si no te encuentras mal, quédate en casa. La atención primaria está rozando el colapso, hay una altísima dificultad para gestionar flujos

El servicio de vigilancia epidemiológica de cada centro de Salut enviará una SMS a todos lo contactos estrechos, pidiendo que si no tienen síntomas se queden en casa durante 10 días y no acudan al CAP. En el caso que estas personas tengan cita para vacunarse, deberán cambiar el día y hora del pinchazo. Sin embargo, los contactos que estén vacunados con la pauta completa no tendrán que hacerse una PCR ni guardar cuarentena.