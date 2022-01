Cataluña detecta varios casos de "flurona", una coinfección de covid y gripe: "No presentan más gravedad"

"La coinfección de casos de covid con gripe se ha visto de manera esporádica , en estos momentos no es un tema que sea lo más habitual pero sucede cuando hay diferentes virus circulantes que pueden coexistir dos infecciones al mismo tiempo.", ha explicado Craywinckle.

Según la directora del Servei Català de la Salut, los casos que se han detectado no revisten de una especial gravedad ni de "una diferencia de abordaje respecto a casos unívocos de covid o de gripe". Son asumidos en función de su sintomatología y "no presentan mas gravedad ni más complejidad los casos detectados hasta ahora".

Este domingo, Israel detectó el primer caso de "flurona" en una mujer embarazada no vacunada infectada por ambos virus, que ha dado a luz en el Hospital de Beilinson. La paciente ha mostrado síntomas leves, aunque no estaba inmunizada. El Ministerio de Sanidad de Israel estudia el caso inédito para comprobar que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave.