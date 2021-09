Cataluña elimina la limitación de reuniones a 10 personas y la reducción de aforo en actos religiosos

Por otro lado, de momento no se prevé una reapertura inmediata del sector del ocio nocturno. "El Govern espera poder abrir lo antes posible el ocio nocturno siempre que las cifras de la covid-19 lo permita. No se dan las circunstancias y hace falta ver en qué punto se darán. No solo es un factor pero desde el ámbito de Salut los expertos dicen que una cifra a tener en cuenta es que los ingresos en estado crítico no superen el centenar", ha dicho Plaja.