Cataluña estudia las vías jurídicas para aplicar el toque de queda ante la explosión de contagios

Según la portavoz del Govern, Patricia Plaja, el toque de queda no se incluye en las nuevas restricciones aprobadas el lunes porque sin el paraguas de un decreto estatal de estado de alarma no veían la forma de aprobar un confinamiento nocturno. Sin embargo, la resolución del tribunal superior valenciano dando el visto bueno a esta medida de forma parcial ha llevado a la Generalitat a planteárselo.

El president Pere Aragonés, ha encargado a los servicios jurídicos un informe técnico analizando todos los elementos necesarios a tener en cuenta para poder solicitarlo. Desde el Govern esperan tener el informe hoy mismo para poder convocar una reunión extraordinaria y tomar la decisión de si se aplica o no.

"Ayer no se aprobó porque no es una decisión que el Govern pueda tomar unilateralmente. No se puede hacer de forma improvisada porque afecta a los derechos fundamentales. Tiene que ser una decisión rigurosa y aprobada por un órgano competente. Ahora técnicos de salud y del gabinete jurídico están estudiando el auto del tribunal valenciano para saber todos los elementos necesarios a tener en cuenta para saber si en los próximos días se debe dar el paso", ha añadido Plaja.