Sí a la nieve de Aragón, no a compartir el liderazgo: Cataluña se enreda con los JJOO 2030

El tercer informe del Govern sobre el cambio climático en Cataluña indica que que dentro de quince o veinte años no habrá nieve

La opinión del Govern sobre la candidatura dista de la de Aragón, del COE, del Gobierno central y de algunos municipios del Pirineo catalán

El presidente de Aragón lamenta la "nula voluntad del Govern de llegar a acuerdos"

Continúa la polémica sobre si la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 ha de ser conjunta, como defiende Aragón, el CEO y el Gobierno central, o solo de Cataluña, como pide la Generalitat. Lejos de llegar a un acuerdo, el Govern de Pere Aragonès sigue emperrado en liderarla y solo admite "colaboraciones" pese a que sus propios informes indican que lo más probable es que en 2030 no haya ni siquiera nieve en la zona. Una propuesta que parece no convencer a nadie.

El Comité Olímpico Español (CEO) ya ha dejado claro que "ningún territorio predomina sobre otro". El Gobierno de Pedro Sánchez no entiende una propuesta que no sea conjunta. Incluso los municipios catalanes de la zona del Pirineo se desmarcan de la Generalitat y defienden una candidatura "en igualdad" con Aragón.

"Nula voluntad de llegar a acuerdos"

Sin embargo, Cataluña no da su brazo a torcer. De hecho, tan distanciadas están, por ahora, las propuestas, que el presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), suspendió el encuentro previsto con Pere Aragonès para este viernes en Balaguer (Lleida). La reunión se había programado hace varios días, después de trabajar en el contenido del proyecto de la candidatura olímpica, pero la parte aragonesa consideró que, "al existir todavía importantes diferencias", era mejor aplazarla para "no dar ningún paso atrás en un proyecto que beneficiará a todo el territorio del Pirineo".

Según justificó Lambán, detectaron una "nula voluntad de llegar a acuerdos" en los preparativos del encuentro y una "falta de respeto institucional" porque la Generalitat comunicó a la Diputación General de Aragón (DGA) que no habría una comparecencia conjunta tras la reunión.

Pere Aragonès, por su parte, consideró un error la decisión de Lambán e insistió en la necesidad de reunirse para solucionar las discrepancias. "Si no nos reunimos no sé cómo vamos a solucionar un problema. Trabajo para que la ciudadanía de mi país tenga el mejor proyecto posible, lamento que no se haya producido esta reunión, si cambia de decisión cambiaremos y miraremos si se puede agendar", señaló Aragonès este viernes.

Aragón no quiere "posiciones subalternas"

Pero el Gobierno de Aragón no está dispuesto a aceptar "posiciones subalternas" y recuerdan a Cataluña que debe asumir "las normas" para la elaboración de la candidatura. Y es que la reivindicación de Aragón de formar parte de la candidatura olímpica no es algo nuevo. Hace tiempo que el Ejecutivo aragonés pide que cuenten con ellos al 50%. "O la compartimos el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de Aragón y la organiza el COE, o es una candidatura llamada al fracaso", lamentaba este miércoles el presidente aragonés.

Y de hecho, cuanta con todo el apoyo del Ejecutivo estatal. El mismo Pedro Sánchez le garantizó ese mismo día la participación de su comunidad autónoma en la candidatura y dejó claro que no será de subordinación, sino de igualdad. "Este proyecto lo tenemos que hacer todos juntos, todos unidos, al mismo nivel y en igualdad de condiciones", remarcó Sánchez.

Sin embargo, desde Cataluña insisten en que quieren liderar el proyecto, que ya han bautizado con el nombre Juegos Pirineos-Barcelona. "Creemos que Cataluña debe impulsar esta candidatura y estamos abiertos a colaboraciones", señaló el martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja.

Sin nieve en 2030

La Generalitat no está dispuesta a renunciar a la marca Barcelona y consideran que es compatible liderar la candidatura con ceder pruebas de disciplinas como el esquí de fondo o las pruebas de salto. Y es que uno de los principales problemas es que en 2030 probablemente no habrá nieve en la zona catalana. De hecho, el tercer informe sobre el cambio climático en Cataluña, elaborado por el Govern, avisa que la temperatura subirá entre 0,7 y 2,1 cada año y la precipitación caerá un 6,8% entre el 2031 y el 2050.

"Las estaciones de esquí del Pirineo, que ya dependen de la producción artificial de nieve, no serán viables a medio plazo. Ningún estudio indica que la cantidad de nieve sea suficiente y no podemos basarnos en la producción de nieve artificial", critican desde la Plataforma contra la candidatura olímpica Barcelona-Pirineos 2030, apoyada por el esquiador y corredor de montaña Kilian Jornet.

Pero esto ahora no parece importar. De hecho, fuentes del Govern aseguran "que por ahora no estamos en este punto y no hay nada cerrado". Su prioridad en estos momentos es la consulta que se hará a finales de primavera entre los ciudadanos de Alt Pirineu i Aran para decidir si quieren que se presente la candidatura o no. El Govern se ha comprometido a que sea vinculante. Sin embargo, quien no podrá votar serán los ciudadanos del Ripollès y el Berguedà, dos comarcas que participan del turismo de invierno y donde se habían articulado grupos de protesta contra los juegos.

Los municipios afectados no están convencidos

"Si el territorio no quiere, no habrá Juegos", dejó claro Pere Aragonés el miércoles. La apuesta de la Generalitat es clara, sin embargo; de momento, los principales alcaldes de las comarcas del Alt Pirineu –Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça– y Aran no lo acaban de tener claro y han reclamado concreción en el proyecto, que todavía no se ha hecho público.