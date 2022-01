Cataluña mantiene todas las restricciones excepto el toque de queda: "Todavía no hemos alcanzado el pico"

" Estamos viviendo un récord del número de personas contagiadas , hoy se han detectado 48.000 contagios . Los indicadores siguen creciendo y no podemos decir que esta ola ha llegado a su pico, sin embargo, todas las tendencias apuntan a una desaceleración", ha explicado la portavoz del Govern, Patricia Plaja.

El objetivo del Govern es monitorizar el seguimiento de la pandemia semanalmente, por eso, a partir de hoy mismo la revisión de las medidas se hará cada semana y "no cada 15 días como se hacía hasta ahora". Según ha explicado Plaja, "las medidas no tienen que durar ni un día más pero no se espera una precipitación a la hora de levantarlas. Se revisarán y se modificaran con los mismos criterios".