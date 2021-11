Cataluña planea que las guarderías enseñen educación sexual para prevenir el abuso infantil

De hecho, uno de cada cinco niños en la comunidad han sufrido abuso sexual infantil , ha compartido Verge, preocupada porque "la mayoría de las escuelas" no imparten educación sexual o lo hacen con actividades puntuales: "No se trata de saber poner un condón, sino que hay que proporcionar las herramientas para que los adolescentes puedan vivir la sexualidad desde la igualdad y el respeto".

Muchos niños viven la sexualidad como un juego y en su etapa infantil "no pueden identificar los límites o una situación de abuso", pero eso no significa que "no haya un trauma que luego tenga un impacto en su adolescencia o adultez". En este sentido, la psicóloga considera necesario romper barreras y que los pequeños se puedan sentir cómodos explicando que han vivido una situación de abuso, y que no se sientan responsables por ello.