Cesc toca música en la calle de Tarragona y acepta 'bizum': "Se acabó la excusa del efectivo"

"Quien no quiere pagar, no tiene por qué hacerlo", aclara este catalán de 48 años que toca en la Rambla Nova según la temporada. Las dos horas diarias que tiene permitido actuar le permiten ganar unos 75 euros de media cada jornada, de los cuales un 15 % son a través de este método de pago digital, con el que ha llegado a recibir pagos de hasta 30 euros.

De todas formas, lo que puede marcar un mal día para este artista no es la cantidad de dinero que recibe: "Lo que más me molesta es la indiferencia de cuando pasa la gente y parece que no suena nada; si les gusta, lo pueden demostrar y no tiene por qué ser pagando".