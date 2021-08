Chinches y tigres del plátano 'acosan' a los vecinos en Barcelona: "Cada verano es un infierno"

Como a ella, las chinches y los tigres del plátano 'acosan' a muchos otros vecinos de la zona. Amelia obvió la fibromialgia y la fatiga crónica que sufre, entre otras dolencias, para desplazarse y enseñarle al regidor David Escudé los incómodos visitantes que recibe en casa; no tuvo éxito, pero comparte con este diario dichas imágenes. "No puedo abrir las ventanas en pleno verano, a pesar de que hace un calor que te mueres, porque aparecen hasta en la cama, en las sábanas" , lamenta esta anciana, que vive en la intersección que forman la avenida Diagonal con la calle de Selva de Mar.

De hecho, recuerda que la indeseable visita de uno de estos insectos la desveló hace varios días: "A las 3 de la madrugada, algo me despertó, me toqué la cabeza pensando 'parece que tengo algo aquí', puse la mano y era uno de ellos. Ya no pude dormir". "Una cosa es explicarlo y otra, vivirlo", zanja. Ella vive en un décimo piso, lejos de las copas de los árboles que forman una especie de "selva" vista desde su balcón, pero estas dos especies no entienden de altura y "llegan hasta el decimoquinto piso".