Cierran los bares de la plaza la Font de Tarragona para denunciar la prohibición de abrir las terrazas

Los hosteleros de la Plaça de la Font de Tarragona cerraron sus puertas este domingo en protesta a la prohibición de abrir las terrazas durante la festividad de Santa Tecla . Todos los bares y restaurantes de la zona llegaron a un acuerdo para no abrir y dejaron sin servicio a las 800 personas que asistieron al espectáculo de Seguici Petit.

Sin embargo, los propietarios de los bares y restaurantes defienden que no quieren trabajar en las condiciones que marca el ayuntamiento y que, además, no se respeta a ningún hostelero de la zona. Según los representantes, no han tenido respuesta por parte del consistorio, más allá de un comunicado público.