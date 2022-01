Clases de braille para los que perdieron la visión de mayores: "Ya no dependes de una máquina"

Cada vez más discapacitados rompen moldes pese a sus limitaciones . La ONCE ofrece clases de braille para niños invidentes pero también para mayores que hace unos años no lo necesitaban porque podían ver.

"Empecé a perder visión a los 42 años. Los médicos no supieron el motivo y no consiguieron pararlo", explica Carmen Conejo, ahora ciega y con 66 años. "Tenía una vida hecha, una familia, un negocio y una independencia. Me pasó esto y se me cerraron las puertas", añade. Recuerda que se negó a acudir a la ONCE cuando el médico la derivó.