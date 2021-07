Llamar al 061 por covid o pedir cita para vacunarse, una odisea en Cataluña

Por ello, la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha pedido esta semana que quien sea contacto estrecho o crea que es positivo pero no manifiesta síntomas, o quien tenga dudas sobre la vacunación, utilice la aplicación 061 Salut Respon o recurra a las preguntas frecuentes de su página web, entre otras plataformas ‘online’, para no saturar todavía más el teléfono y poder atender a casos graves.

Yonghao no ha encontrado a ningún sanitario que le atendiera por teléfono en cinco ocasiones, a pesar de sí tener síntomas. “Los primeros días que llamé y que me lo cogieron, me dieron informaciones contradictorias: primero, que no debía tomar Ibuprofeno, luego me dijeron que sí”, recuerda este catalán de 23 años, al que la fiebre alta, los mareos y el dolor al respirar le llevaron a contactar varias veces más.