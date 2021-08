Colau valora los pitidos que le hicieron llorar: “No modificaré mis sentimientos hacia personas que piensan diferente”

A Colau no le han sorprendido los pitidos o las pancartas. “Es normal y saludable tener una ciudadanía movilizada y critica. Me ha pasado a mí y a un montón de alcaldes y alcaldesas en otras ocasiones”, justifica. Lo que no le había pasado nunca, según explica en Instagram, es “la insistencia” en no dejarla empezar el discurso.