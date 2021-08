El Colegio de Médicos de Barcelona rechaza tratar con ozono la covid: "No podemos perjudicar a un paciente"

El Colegio de Médicos de Barcelona ha criticado duramente la decisión del juez que ha autorizado tratar con ozonoterapia a un paciente de covid con pronóstico grave que se encuentra intubado y sedado. Califica la resolución de "injerencia difícil de justificar", ya que obliga al hospital a administrar dicho método tras negarse a ello al no estar avalado por las autoridades sanitarias y no tener "utilidad" en este tipo de casos.

El doctor Jaume Sellarès, vicepresidente del Colegio de Médicos barcelonés, rechaza que "un juez obligue a un profesional a administrar un medicamento que las autoridades han manifestado que no tiene ninguna indicación para este proceso", asegura, por lo que agrega: "Lo correcto es no administrarlo, con nuestra actuación no podemos perjudicar a un paciente, no sería una buena práctica médica".