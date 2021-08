Las colillas, el residuo más abundante en las playas: "En dos horas hemos recogido 1.000"

"En quince minutos he recogido 150 colillas", cuenta a NIUS uno de los veinte voluntarios y vecino de Blanes que lamenta, a su vez, que la gente no sea consciente de lo que puede llegar a repercutir este "gesto" al planeta.

Sanciones, es lo que pide otro usuario que critica a aquellos que se "olvidan" los cigarros acabados en la playa: "Son diez metros lo que tienes que andar para salir fuera y encenderte el cigarro, no cuesta tanto". Sin embargo, el ayuntamiento no quiere oír hablar, todavía, de multas. Su intención es "concienciar e intentar minimizar esta actividad", sobre todo, en las playas. "No somos partidarios de prohibirles que fumen, pero pedimos que retiren las colillas", sostiene Marina Vallosada, cuarta teniente alcalde de salud y medio ambiente de Blanes.