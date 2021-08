Colocar bocabajo a pacientes con covid grave mejora su pronóstico también en los no intubados

Colocar bocabajo a los pacientes que sufren un cuadro grave de covid mejora su evolución , también en aquellos casos en los que no están intubados. Dicha postura, aplicada sobre todo en intubados, reduce la necesidad de intubación y las probabilidades de morir durante el ingreso, según un estudio internacional coordinado por el Hospital Universitario de Tours (Francia) en el que han participado el Hospital Vall d'Hebron y el Hospital del Mar (Barcelona).

Los resultados, publicados en la revista The Lancet Respiratory Medicine, muestran que "todos los indicadores de respiración mejoraron en gran medida en los pacientes colocados en decúbito prono" , una mejora que se mantenía al volver a estar bocarriba, según fuentes del hospital barcelonés. "En en esta posición, el pulmón trabaja mejor y el enfermo hace menos esfuerzo para respirar y la lesión no continúa agravándose", según el Dr. Oriol Roca, uno de los investigadores y coordinador médico de la UCI del Hospital Universitario Vall d'Hebron.

Los investigadores crearon dos grupos a partir de una muestra de 1.126 pacientes ingresados entre abril de 2020 y enero de 2021: aplicaron el protocolo habitual a la mitad de ellos y, a la otra mitad, los colocaron bocarriba durante cinco horas diarias de media en varias sesiones. Mientras que el 46 % de los del primer grupo necesitó intubación o tuvo "un pronóstico fatal hasta 28 días después", el porcentaje se reducía hasta el 40 % entre los pacientes del grupo experimental. Los enfermos obesos no han sido incluidos en el estudio.

Asimismo, los investigadores consideran que el hallazgo "abre numerosas perspectivas de investigación" no solo en casos de covid-19, sino también en casos de otras infecciones pulmonares. "Hasta ahora, no existía evidencia científica de la eficacia de esta técnica en pacientes no intubados", remarcan fuentes del hospital barcelonés, que reconocen la importancia del hallazgo como "algo especialmente importante durante los picos de la pandemia en que pueda haber escasez de respiradores".