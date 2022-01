Conciertos privados de música clásica para pacientes con cáncer: "Les transporta a otro lugar"

Una iniciativa de la artista Vania del Mónaco humaniza hospitales como el de Santa Tecla en Tarragona

Las notas del arpa y del chelo les relajan mientras reciben quimioterapia, un momento de estrés y nervios

La experiencia también es única para los artistas: "Prefiero tocar aquí que en una orquesta sinfónica"

Sebastià recibe un nuevo ciclo de quimioterapia entre las notas de Titanic, Barry Lindon y Moon River. Él es uno de los pocos asistentes a los exclusivos conciertos que han tenido lugar en la unidad de oncología del Hospital Santa Tecla en Tarragona. "Yo también soy músico y esto me relaja un montón, me tranquiliza, me hace mucha compañía", agradece este catalán, sentado en su butaca.

La iniciativa Ars et Corpus de la artista Vania del Mónaco ha celebrado 60 sesiones, acercando música clásica a pacientes de cáncer en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para ellos. "Lo que hacemos es llevar música de calidad a un entorno que no le es propio, como los hospitales, con concertistas de alto nivel", explica la artista, cuyo proyecto recibe financiación de la Diputación de Tarragona, y está convencida de sus beneficios.

Una versión a la que da validez Vicente Valentí, jefe del servicio de oncología del centro hospitalario: "No hacen falta estudios para demostrar que esto es beneficioso, seguro". La "atmósfera" cambia a golpe de nota y el sonido del arpa y del chelo "reducen el estrés y el nerviosismo" de los pacientes, "sobre todo el primer día", según el doctor, que celebra que un momento tan duro se convierte en algo "más agradable y relajado".

Humanizar hospitales a golpe de arpa y chelo

En este sentido, el hospital se vuelve más humano. "Los espacios médicos son muy asépticos, con las baldosas blancas, las máquinas, etc., son un espacio dedicado a poner en práctica nuestros conocimientos científicos a favor de los pacientes, y es algo difícil de humanizar", en palabras de Valentí; Ángela Guillen y Eric Peryrolet lo consiguen.

La chelista ha constatado cómo su música "les ayuda a cerrar los ojos y transportarse a algún lugar que les guste, ya sea un bosque o una sala de conciertos". La artista lamenta que la pandemia ha provocado incontables cancelaciones en su sector, por lo que es importante aprovechar oportunidades como esta, con el "gran aliciente" que supone para la esencia del proyecto.

De hecho, "los pacientes no vienen con ganas porque el tratamiento les genera efectos secundarios, pero nuestra música les ayuda mucho". Tanto que alguno ha querido pagar a Eric Peryrolet por sus también exclusivos conciertos: "Yo me negué porque no estoy aquí para eso, pero alguien me quiso agradecer con dinero lo bonito que les parece".

Prefiero estar aquí que en una orquesta sinfónica

Este arpista toca piezas de películas y música del siglo XVIII, de Inglaterra y de Irlanda, por ejemplo, "música de paz para reparar lo que sienten". Una experiencia única no solo para los pacientes oncológicos, sino también para artistas como él, que ha trabajado en la Filarmónica de Moscú: "Es divertido tocar aquí, prefiero estar aquí, tocar lo que me gusta y llegar directamente a alguien antes que estar en una orquesta sinfónica".

Cumplir un deseo incumplido

La de Vania del Mónaco, que anima a las administraciones a dar continuidad a su proyecto, es una familia de artistas y compositores. Fue niña prodigio de la guitarra y es madre de la joven violinista Jennifer Panebianco, mientras que su pareja, Alfredo Panebianco, acerca también música a residencias de ancianos con su proyecto ResidenciArt.