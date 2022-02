Narcotráfico en Brians 2: cuatro funcionarios implicados, familiares de presos y puntos de venta en el exterior

El pasado 22 de febrero, los investigadores realizaron siete registros domiciliarios, dos de trasteros y armarios laborales y detuvieron a once personas, entre las cuales se encuentran tres funcionarios de prisiones y un profesional del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). A estas personas se las ha podido relacionar con la venta de estupefacientes en su vida particular o con el tráfico de sustancias en el interior de la cárcel, en los talleres del centro.