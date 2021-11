Cortan la luz en casa de Daniel, conectado a un respirador: "Te ves impotente ante un monstruo"

Endesa cortó el suministro de esta familia de Vilanova i la Geltrú por impagos a pesar de su vulnerabilidad

Daniel tiene atrofia medular espinal y su respirador tiene una autonomía de dos horas si se desconecta

La compañía asegura haber solicitado la documentación necesaria para evitarlo; ellos lo niegan y lamentan un trato "inhumano"

Saltaron las alarmas en casa de Daniel el 18 de octubre, cuando también saltó la de su respirador. Este vecino de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) lo utiliza para respirar cuando duerme y cuando se siente cansado a lo largo del día; el aparato advirtió de que no recibía electricidad y de que había activado su batería, con una autonomía de dos horas. 120 minutos de incertidumbre para buscar una solución en los que se sintieron indefensos, tratando de convencer a Endesa de volver a conectarles la luz: "Te ves impotente, ante un monstruo".

El testimonio corresponde a Ricardo, padre de Daniel, que tiene 32 años y atrofia medular espinal desde que nació. Ricardo se apresuró a llamar a la compañía y, tras cinco o seis intentos por hablar con una persona y no con una voz robotizada, consiguió hablar con una empleada. "Me reconoció que constaba un certificado conforme tenemos electrodependencia, pero dijo que si quería que nos reenganchara a la luz, teníamos que pagar una factura de 500 euros", relata el hombre, que reconoce tener dicha deuda.

De hecho, fue a principios de año cuando les llegó tal factura, a la que no encuentra explicación: "Somos los mismos en casa y el consumo es el mismo", asegura, a lo que este autónomo alega no poder pagar por la pandemia. Tiene una empresa de reformas y, por el confinamiento y la reticencia de muchos a permitir la entrada de extraños a casa por miedo a la covid, "no estaba en disposición de pagarla". Y pidió fraccionar la deuda, pero sin una respuesta satisfactoria por parte de la compañía, agravando la sensación de desprotección.

Finalmente, la empleada accedió a devolverles el servicio bajo la amenaza de volver a cortársela al cabo de dos días. Volvió la luz a los diez minutos de colgar. En paralelo, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú enviaron "un correo contundente" a Endesa para pedir el restablecimiento de la luz tras recibir la llamada desesperada de la familia. "En el caso de Ricardo, había acreditada una situación de electrodependencia y también facturas impagadas porque sus ingresos son bajos", reconocen fuentes del consistorio, que aclaran que el problema deriva de un cambio de protocolo en la compañía.

Cambios en el protocolo

A raíz de un convenio firmado con la Generalitat en marzo, la energética pide, además del informe municipal que ya tenían, uno de tipo médico que acredite dicha necesidad y otros documentos para que Daniel y su familia no sufra cortes de luz como el que se produjo en octubre. Fuentes de Endesa inciden que los reclamaron por carta ordinaria hasta en cuatro ocasiones hasta que venció el plazo y se les cortó el suministro, pero la familia asegura no haber recibido ninguna de ellas: "Si a mí me hubiesen pedido documentación, sea la que sea, se la hubiese enviado".

En este sentido, tanto Ricardo como el consistorio coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de comunicación que utiliza la empresa, como recurrir al sistema de cartas certificadas. "Aunque no me lo hayan trasladado, eso no significa que no se lo hayan planteado", agregan desde la compañía, que asegura, además, haber informado a todos los ayuntamientos de Cataluña del cambio de protocolo. "No obstante, y a pesar de no tener la documentación que pedíamos, le reconectamos la luz", insisten.

Lamentan un trato "decepcionante e inhumano"

Para los Servicios Sociales municipales, la actitud de la energética "es del todo improcedente" y el trato que ha dirigido hacia la familia, "que rogaba que le reconectaran la luz, ha sido decepcionante e inhumano, pero no aislado". Sensaciones que comparte Ricardo, que también es bombero voluntario de Protecció Civil: "Me he enfrentado a incendios, accidentes de tráfico, a muertes... pero no he sentido tanta impotencia nunca como esta vez".

Por su parte, Daniel ha vivido la situación con cierta filosofía: preocupado, como es obvio, pero ayudando a sus padres y dos hermanos a "hacerlo más llevadero". "Siempre ha sido la alegría de la huerta, aun cuando su movilidad se ha ido reduciendo con el paso de los años hasta ahora, que necesita ayuda para comer y una silla de ruedas eléctrica para moverse.