Costa se niega a declarar ante el TSJC y anuncia una querella por presunta detención ilegal

Costa ha atendido a los medios 20 minutos después de comparecer ante la jueza instructora, ante la que se ha acogido a su derecho de no declarar porque no es un tribunal "competente", ha justificado. Asimismo, considera que el proceso está plagado de presuntas irregularidades: "No se me ha notificado y no hay motivo ni causa legal para formalizar la detención de una persona que conoce toda la causa". De hecho, ha incidido en que es abogado en la misma causa.