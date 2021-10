Sin bolsas ni paquetes para el Black Friday y Navidad por la falta de papel para embalar

"Lo que no ha pasado durante la pandemia pasará ahora", teme Montse Vilanova, directora general de Cideyeg, empresa de packaging para cosmética y perfumería. La industria del embalaje continuó a todo gas durante el confinamiento, pero ahora las tornas han cambiado. Si la situación se alarga temen tener que parar máquinas por falta de papel: "Se me encoge el corazón de solo pensarlo. Tenemos pedidos, máquinas y trabajadores pero la materia prima no llega", explica Vilanova que nunca antes ha vivido una situación similar.