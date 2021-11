Cristina alza la voz por las víctimas del 'bullying' por el Día Internacional: "Tú no tienes la culpa"

Esta catalana tiene 20 años y ha sufrido acoso escolar desde los cinco a los 15

"Si sufres acoso escolar, no te veas como un monstruo, te mereces amor y respeto", recuerda

Pide responsabilidad a padres y profesores, que deben estar atentos a los síntomas

Cristina Rubio ha pasado diez años de su vida sufriendo acoso verbal y psicológico. No ahonda en detalles porque todavía le duele, dice. El bullying al que le sometieron sus compañeros desde los cinco hasta los 15 años la han llevado a recibir tratamiento psicológico, del que ya está dada de alta. Este jueves, 4 de noviembre, Día Internacional contra la violencia y el acoso escolar, cumple 20 años y alza la voz por las víctimas: "No eres un monstruo, tú no tienes la culpa".

"Mi infancia no fue la mejor, era duro tener que ir a clase cada día porque no me hablaban o hablaban para insultarme", recuerda esta catalana, a la que le diagnosticaron depresión, ansiedad y Trastorno del Espectro Autista. Tampoco tenía con quien jugar en el recreo, ya que estaba sola: "El peor momento del colegio era el patio, que era un infierno".

Atendiendo a su experiencia y a la de tantísimos menores que sufren esta lacra, el sometimiento de los abusones a las víctimas durante un tiempo prolongado les hace pensar que ellas son las culpables de su sufrimiento y que su lugar es estar apartadas del resto. "Mi existencia no tiene ninguna relevancia", pensaba Cristina, que creía que no merecía "ser querida" ni que nadie se preocupara por ella".

Sentimientos impuestos que llevaron a Kira a suicidarse en Barcelona con 15 años y de los que Cristina ha conseguido renegar, tal y como expone en un vídeo bajo la campaña de concienciación del Hospital Sant Joan de Déu: "Yo merezco ser querida, que alguien se preocupe por mí".

Padres y profesores también tienen responsabilidad

Hasta los 16 años, Cristina no consiguió hablar de ello profundamente con alguien y sobrellevaba su situación escribiendo mucha poesía para expresar lo que sentía. De hecho, sus padres no supieron ver las señales de una niña desesperada.

"Venía llorando del parque diciéndoles a mi padres que quería volver a casa o que no quería celebrar mi cumpleaños, pero lo seguíamos haciendo". "Me sentía sola en el colegio, fuera de casa y en casa", remata esta joven colaboradora del centro hospitalario, en el que recibió la atención psicológica que necesitaba.

En este sentido, la asociación NACE (No al Acoso Escolar) recomienda seguir el truco de 'las tres C': Cuerpo, Cambios y Campana. "El cuerpo de un niño acosado está encogido, tiene la cabeza gacha y tiene una mirada triste, mientras que tiene cambios de carácter y se las ingenian para hacer campana o novillos", resume Carmen Cabestany, presidenta de la entidad.

"Se debería concienciar más a padres y profesores", agrega Cristina, que hace referencia a la campaña de sensibilización del Gobierno, que apunta a quien no denuncia un caso de acoso escolar como cómplice del mismo. "¿Toda la responsabilidad de que esto no pase es de los niños?", se pregunta la joven, que aclara: "Si sufres acoso escolar, no es tu culpa, no te veas como un monstruo, porque no lo eres, te mereces amor, respeto y cosas buenas".

Contra el 'ciberbullying'

El Hospital Sant Joan de Déu ha elaborado una campaña junto al ilustrador Javi Royo para visibilizar el 'ciberbullying' o acoso a través de internet, un tipo de violencia más difícil de detectar, según los expertos.