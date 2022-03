25 años sin Cristina, la adolescente desaparecida en Cornellà cuando iba a romper con su novio

Este miércoles 9 de marzo hará 25 años que estos dos padres, vecinos de Cornellà, no saben nada de Cristina. Aquella adolescente habría cumplido 42 años este verano, mientras la que era su pequeña habitación sigue intacta, con sus muñecas y el perro de peluche blanco que su madre le había regalado recientemente, gastándole una broma: la niña no paraba de pedir un perro, pero de los de verdad.

"Nosotros queremos que no se quede en el olvido, y la única manera de que no se quede en el olvido es hablando de ella", lamenta Luisa a Europa Press. "A estas alturas ya se conforman solo con saber para poder descansar. No esperan nada más", según fuentes de la plataforma de familiares de desaparecidos Inter-SOS que ellos mismos contribuyeron a crear.