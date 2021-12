La cuarentena volverá a ser obligatoria para los contactos estrechos de covid en Cataluña aunque estén vacunados

Actualmente, los vacunados que deben aislarse son los contactos estrechos que presenten síntomas; también los no vacunados, tengan síntomas o no. La práctica de un test de antígenos o de una PCR la determinará el médico en función del caso. Por su parte, los inmunizados sin sintomatología no deben cuarentenarse, pero deben hacerse un test PCR entre el cuarto y el sexto día.