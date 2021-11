La CUP y el PSC quieren negociar "hasta el último momento" las cuentas catalanas entre amenazas de enmienda

Los partidos en el Govern siguen buscando el apoyo del resto de formaciones parlamentarias a los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2022 , algunas de las cuales ya han advertido que negociarán "hasta el último momento" . Los socios prioritarios de ERC y Junts para tirar adelante las cuentas, la CUP, así quieren hacerlo, mientras que el PSC ha dicho que no decidirán hasta el final si presentan una enmienda a la totalidad; los Comunes han avanzado que lo harán si no se les incluye en las negociaciones.

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha negado que el acuerdo de investidura esté en riesgo si finalmente presentan una enmienda a la totalidad. "El acuerdo de investidura con ERC no saltará por los aires si no aprobamos los Presupuestos. Era un acuerdo de investidura no de legislatura, y nosotros seguiremos trabajando para este giro a la izquierda", ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio este 10 de noviembre.