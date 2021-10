David amenaza con empezar una huelga de hambre: "No puedo esperar mi operación un año más"

Afronta una lista de espera de un año tras nueve meses esperando a ser visitado por una artrosis

Cobra un 60 % por estar de baja y no llega a fin de mes: "La pensión, el alquiler, luz, agua, teléfono..."

"Huelga de hambre, recogida de firmas... lo que haga falta para hacer valer mis derechos", explica

David ha dejado atrás nueve meses de dolores y quebraderos de cabeza y, cuando pensó que estaba a punto de llegar a la meta, se percató de que seguía en la línea de salida: debe esperar un año para poder operarse de su artrosis en el tobillo: "Me han concedido una prioridad baja, por lo que la lista de espera es de 360 días", lamenta.

Este catalán atiende a un equipo de Mediaset en la plaza de España, en Sabadell, motivado por la desesperación de una situación que invita a vivir: "Se tendrían que poner en mi piel para ver que no puedo tirar adelante". Se precipitó desde unos 20 metros de altura mientras hacía escalada hace 24 años y le colocaron tres clavos en el tobillo; una lesión que ha derivado en una artrosis que le obliga a usar muletas y no le permite trabajar.

De hecho, su baja laboral le reduce entre un 30 y un 40 % el sueldo, por lo que no llega a fin de mes: "Estoy separado y tengo que pagar la pensión, el alquiler, los gastos de luz, agua, teléfono... y no me queda un duro más". Además, el miedo a perder el trabajo agrava su incertidumbre: "¿Quién te aguanta dos años de baja?", pregunta, intranquilo.

Ha entrado en lista de espera tras haber esperado ya nueve meses

Una situación que ha sobrellevado durante nueve meses como ha podido, según dice; también con la ayuda económica de su familia. "Es un desespero, no me entra en la cabeza pensar que tengo que pasar un año más como el que ya he pasado", lamenta David, que esperó nueve meses para ser visitado por el doctor y, pensando que le darían fecha para operarse en unos pocos meses, se llevó la desagradable sorpresa.

"Al principio, atribuí la tardanza en que me vieran a la covid, a la saturación de los hospitales, y lo entendí, pero no me esperaba que el doctor me dijera que tengo que esperar un año más", relata el sabadellense, que se ha puesto en contacto con varias instituciones para visibilizar un caso que no cree que sea aislado: "Muchísima gente se ha ido quedando atrás, habrá un problema grave con esto", augura.