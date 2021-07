“Superar la decadencia, reconstruir Cataluña”: La Sociedad Civil Catalana une a los partidos constitucionalistas

Para ello, el líder del PSC ha querido remarcar la importancia de excluir planteamientos que no sean viables: “La independencia es divisiva”. Una línea roja que puede romper la convivencia, aunque no ha supuesto un problema para el constitucionalismo: “El marco constitucional se ha respetado en todo momento. Aquí hubo un intento de secesión y no prosperó”, recuerda. Aun así, la división de opiniones no debe suponer un problema para el dirigente del PSC: “Hay que votar un acuerdo. Buscar lo que nos une. Si no tenemos un mínimo de consenso no seremos capaces de avanzar”.